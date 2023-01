"Eu não posso e os Coldplay podem?": Cristina Ferreira desabafa com Goucha e explica polémica dos sapatos

Apresentadora da TVI abordou críticas dos últimos dias e lamentou ser “sempre um alvo”.

Depois das polémicas dos últimos dias a envolver Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha conversou esta quarta-feira com a apresentadora no seu programa da tarde da TVI e não foi meigo. Confrontou a colega com as críticas que lhe têm sido endereçadas relativamente à sua mais recente conferência motivacional, no passado fim de semana, em Lisboa, onde falou dos sapatos que lhe custaram 490 euros e nos quais disse ter encontrado uma imagem de Nossa Senhora.

