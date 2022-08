“Eu queria que ela fosse um homem”: Adriana Calcanhotto separa-se de Maitê após comentário da atriz

Chegou ao fim o romance entre Adriana Calcanhotto, de 56 anos, e Maitê Proença, de 64 anos. Uma vez mais, um comentário inesperado da atriz brasileira gerou polémica e, segundo a imprensa do país, motivou a separação.





A cantora terá ficado bastante desconfortável com as declarações proferidas por Maitê à revista ‘JP’, em junho deste ano, onde esta disse: “Eu queria que ela (Adriana Calcanhotto) fosse um homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homens, mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso”. Desde logo, a frase - que Maitê Proença garante ter sido descontextualizada - não caiu bem a Adriana Calcanhotto. Para cúmulo, o comentário gerou uma onda de reações negativas nas redes sociais e muita especulação sobre a relação entre as duas artistas.