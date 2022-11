EUA de regresso à Lua com o mais poderoso foguetão espacial da história

Artemis foi lançada no Cabo Canaveral depois de vários adiamentos devido a condições inadequadas.

O Artemis 1 da Nasa, o mais poderoso foguetão espacial da história, está a caminho da lua depois de descolar, esta quarta-feira, na Flórida, EUA.

Se a missão de três semanas for bem sucedida, o foguetão vai lançar uma cápsula para uma órbita alargada ao redor da Lua.



Segundo o jornal britânico The Guardian, a nave espacial incluindo o poderoso foguete Space Launch System iluminou o céu ao descolar da plataforma de lançamento do Cabo Canaveral. A viagem de 25 dias de ida até à lua e de volta é a primeira missão profunda da Nasa, com capacidade para tripulação, durante meio século.