EUA encerram temporariamente embaixada em Kiev perante possível invasão russa

Os EUA preparam-se para fechar temporariamente a embaixada norte-americana em Kiev, transferindo os serviços para a cidade de Lviv, a oeste da Ucrânia.De acordo com o Wall Street Journal, o Departamento de Estado dos EUA ordenou a destruição de equipamentos informáticos.O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou em comunicado que está a decorrer um processo de recolocação das operações da embaixada norte-americana na Ucrânia devido ao aumento da tensão com a Rússia.

"A embaixada permanecerá em contacto com o governo ucraniano, coordenando o envolvimento diplomático na Ucrânia. Também continuamos com esforços diplomáticos intensos para diminuir a crise", revelou o secretário de Estado.



A medida surge numa altura em que surgem notícias sobre uma possível invasão russa já nos próximos dias.



"Não podemos prever o dia ao certo", afirmou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, explicando: "Há já algum tempo que dizemos que uma operação de grande envergadura pode começar a qualquer momento. Isso inclui esta semana, antes do final dos Jogos Olímpicos [de Inverno]".