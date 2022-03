EUA estimam que ainda exista no país 2 mil membros do Daesh e 100 da Al-Qaida

Domínio talibã no Afeganistão levou à libertação de milhares de elementos da organização considerada terrorista e autoproclamada de Daesh.

Os Estados Unidos da América (EUA) estimam que ainda haja cerca de 2.000 elementos do Daesh e 100 da Al-Qaida no Afeganistão, anunciou esta sexta-feira o chefe do Comando Central das Forças Armadas norte-americanas.

De acordo com o general Kenneth F. McKenzie Jr., durante uma conferência de imprensa no Pentágono, em Washington, o domínio talibã no Afeganistão levou à libertação de milhares de elementos da organização considerada terrorista e autoproclamada de Daesh , e que estavam detidos nas prisões de Parwan e Pul-e-Charkhi.