EUA limitam venda de pílulas do dia seguinte nas farmácias

Várias farmacêuticas estão a colocar um limite nas vendas de pílulas do dia seguinte no Estados Unidos, afirmou o

. Empresas como a

Walmart, CVS, Rite Aid e até a gigante tecnológica Amazon fizeram a restrição após o Supremo Tribunal reverter o direito constitucional à interrupção voluntária da gravidez e a procura pelos anticoncecionais de emergência aumentar."Imediatamente após a decisão do Supremo Tribunal, vimos um aumento acentuado na venda de anticoncecionais de emergência e implementámos um limite temporário de compra para garantir o acesso equitativo", declarou Matt Blanchette, porta-voz da rede de farmacêuticas CVS. Blanchette refere ainda que as vendas já estão ao regressar à normalidade e que a entidade se encontra em processo de remover a restrição.

Segundo o jornal britânico, a Walmart considera que o problema estará resolvido já em julho. Contrariamente à conconcorrência, a Wallgreens conseguiu assegurar o stock.Especialistas alertam que os métodos contracetivos poderão seguir a mesma tendência que o aborto. Wendy Parmet, diretora do Center of Health Policy and Law da Northeastern University, contou à NBC que os estados que estão a tentar proibir a interrupção da gravidez desde o momento de conceção poderão colocar também em causa os contracetivos de emergência e até mesmo os DIU.