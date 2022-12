Euforia e confrontos invadem ruas de Paris após passagem de França à final do Mundial 2022

Para as ruas francesas foi acionado um forte contingente policial, de forma a tentar evitar possíveis distúrbios.

A capital francesa, Paris, está em festa na noite desta quarta-feira após o apuramento de França para a final do Mundial 2022.

"Os primeiros confrontos frente à polícia de choque francesa, envolvendo os adeptos marroquinos no Arco do Triunfo, em Paris, pode ler-se numa publicação do Twitter.



#Breaking: Update - First heavy clashes with french riot police engaging with Moroccan fans on the arc de triomphe at the #ChampsElysees, #Paris, #France, at the fans were throwing rocks and other kinds of projectiles towards French celebrating French people and their vehicles. pic.twitter.com/tUxof0uzSt

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 14, 2022





Nas cidades de Lyon e Bordéus também se registaram conflitos entre adeptos e a polícia teve mesmo que intervir.



Para além destas cidades, o centro de Bruxelas, na Bélgica, voltou a ser palco de confrontos. Os apoiantes da seleção de Marrocos atiraram artefactos pirotécnicos e bombas de fumo contra a polícia belga, noticiou a agência Efe.

França venceu esta noite Marrocos, por 2-0, e vai jogar a final do Mundial do Qatar no próximo domingo frente à Argentina.