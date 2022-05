Europa de acordo em pagar gás russo apenas em euros

Portugal , através do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, voltou a defender a necessidade de a União Europeia fortalecer a diversificação de fontes e rotas de gás e investir nas interligações energéticas da Península Ibérica com o resto da Europa. O ministro revelou que, basicamente, cada Estado-membro procurou "responder a duas questões muito concretas: qual é a sua atual circunstância relativamente a este tema em concreto do gás, e segundo, o que é que cada país entende que deve ser feito no futuro, para a UE ter maior nível de resiliência relativamente ao mercado do gás".

"É muito importante para Portugal que volte a colocar-se na agenda política a questão das interligações a nível europeu e que elas possam ser suportadas e financiadas", acrescentou Duarte Cordeiro.