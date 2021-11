Europa em alerta com nova ameaça de Covid-19: Regresso ao confinamento, aumento de casos e vacinação

Os Países Baixos anunciaram, na voz do primeiro-ministro Mark Rutte, o regresso ao confinamento parcial. Teatros, cinemas e escolas permanecem abertos, mas cafés, restaurantes e supermercados ficam com horários reduzidos. Os eventos como concertos ou jogos de futebol ficam cancelados.Com o anúncio do regresso ao confinamento, os Países Baixos foram o primeiro país da Europa Ocidental a voltar à quarentena. O aumento dos casos, cerca de 10 mil infeções por dia, apesar da mortalidade ser baixa levou o governo a aumentar as medidas restritivas no combate à pandemia.

O cenário que se vive nos Países Baixos é muito similar na Alemanha, onde a incidência do vírus também tem aumentado. A taxa de infeções por 100 mil habitantes bate recordes diários, os hospitais encontram-se no limite devido ao forte aumento de casos de Covid-19 e apenas 67% da população se encontra vacinada.Os especialistas garantem que os números não são animadores nem suficientes para manter o vírus sob controlo e até a chanceler Angela Merkel avisou que a Alemanha terá de enfrentar "semanas muito complicadas". Ainda assim, até ao momento e apesar dos rumores, o país ainda não anunciou oficialmente o regresso ao confinamento.Em Portugal, o frio intenso do inverno ainda não se faz sentir tanto quanto noutros países da Europa. Talvez por isso, o País permaneça entre os países europeus com menor número de novas mortes por milhão de habitantes.Com cerca de 88,89% da população vacinada segundo dados da DGS, a pandemia em Portugal está agora com "intensidade moderada", mas com "tendência crescente a nível nacional".O R(t) é superior a um em todas as regiões do país e é expectável que com o chegada do inverno, Portugal siga o exemplo de outros países da União Europeia e veja o número de casos por 100 mil habitantes a aumentar rapidamente.