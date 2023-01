Evacuada estação de metro do World Trade Center nos EUA devido a ameaça de bomba

Foi encontrada uma panela de pressão na última carruagem do metro.

Uma panela de pressão foi encontrada na última carruagem de um metro e obrigou à evacuação da estação do Oculus Center, no World Trade Center, nos EUA, devido a ameaça de bomba, anunciou esta terça-feira a NBC.A brigada de minas e armadilhas da polícia de Nova Iorque pediu às pessoas que se mantivessem afastadas da estação, uma vez que se encontra a investigar a situação, tendo a Autoridade Portuária confirmado mais tarde que a estação foi evacuada.O sistema de metro, que liga Nova Iorque a New Jersey, suspendeu a circulação de Hoboken, cidade em New Jersey, para o World Trade Center. Os comboios encontram-se agora a contornar a área, revela a NBC.