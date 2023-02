Ex-amante de Rosa Grilo quer reabrir processo

António Joaquim insiste que está na cadeia por um crime que não cometeu.

A sentença já transitou em julgado, mas a defesa de António Joaquim quer que o Supremo mande repetir o julgamento. António Joaquim já está a cumprir a pena de 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, mas insiste que está inocente. Está atrás das grades - no Estabelecimento Prisional de Alcoentre - há 590 dias.Saiba mais no Correio da Manhã