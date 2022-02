Ex-árbitro Bruno Paixão investigado

O ex árbitro Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica.Ao que aacaba de apurar, a suspeita indica que as empresas na órbita de Bruno Paixão faturavam ao clube de forma a constituir um saco azul para despesas informais.

Há suspeitas de que o dinheiro serviria mesmo para adulterar a verdade desportiva através de subornos a árbitros.Os factos novos constam de um relatório pericial que está junto ao processo conhecido como "saco azul".Domingos Soares Oliveira e Luís Filipe Vieira são dois dos responsáveis do Benfica que podem estar relacionados com este caso.Em atualização