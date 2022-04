Ex-ator Alain Delon partilha carta de despedida depois de revelar desejo de ser eutanasiado

Artista manifestou desejo de ser visto como um exemplo para outros jovens atores.

O ator franco-suíço Alain Delon, de 86 anos, publicou uma mensagem de despedida na sua conta no Instagram depois de ter revelado a sua intenção de recorrer à eutanásia."Gostaria de agradecer a todos os que me acompanharam ao longo de todos estes anos e que sempre me apoiaram", começou por escrever o ator, ícone do cinema dos anos de 1960 e 1970 e símbolo sexual da época. "Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo, não só pelo meu trabalho, mas também, entre vitórias e derrotas, na vida de todos os dias. Obrigado, Alain Delon", diz a mensagem escrita em francês e esta sexta-feira revelada.Embora não sofra de qualquer doença terminal, o ator sofreu em 2019 um AVC que o deixou com algumas sequelas e obrigou-o a passar a usar bengala. Desde então, Delon tem vindo a falar de eutanásia, admitindo a sua dificuldade em aceitar a incapacidade e o passar dos anos."Tomei esta decisão há muito tempo. Acho que minha vida tem sido linda, mas também muito difícil. Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e dificuldades que tenho de enfrentar diariamente deixam-me imóvel diante de tudo...", partilhou online o ator de ‘O Leopardo’ (1963), entre outros filmes que ficaram para a história.O suicídio assistido é um procedimento legal no país onde o ator vive atualmente, a Suíça. Foi o filho, Anthony, que no mês passado revelou a intenção do pai e organizou o procedimento. Agora, já são conhecidos mais pormenores. O ator estará rodeado pelos familiares mais próximos e será a filha, Anouchka, que lhe dará nas mãos a substância letal, uma cápsula.