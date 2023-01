Ex-autarca de Espinho aguarda julgamento em prisão preventiva

procurador do Ministério Público tinha sustentado que se o ex-autarca de Espinho fosse libertado poderia continuar a cometer crimes de corrupção, apesar de ter renunciado ao mandato na Câmara de Espinho.Francisco Pessegueiro, empresário da construção civil que terá sido favorecido, também ficou em prisão preventiva.

José Costa, chefe da divisão do Urbanismo da Câmara de Espinho, ficou suspenso de exercer funções e o empresário Paulo Malafaia tem de entregar, no prazo de 10 dias, uma caução de 60 mil euros.A juíza de Instrução Criminal considerou que existia risco de os arguidos perturbarem o inquérito e decretou que todos ficam proibidos de contactar com as testemunhas do processo.O advogado de Miguel Reis diz ser "incompreensível" a decisão de prisão preventiva visto que o ex-autarca renunciou à funções públicas na Câmara de Espinho."Não sabemos quais são os crimes que foram imputados. Não sabemos quais são os perigos que o tribunal entendeu como verificados para proceder à aplicação da medida de coação. Portanto não sabemos de nada, senão que foi aplicada uma medida de coação de prisão preventiva", disse o advogado aos jornalistas.