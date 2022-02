Ex-autarca Jaime Marta Soares absolvido de todos os crimes

Prevaricação, participação económica em negócio, falsificação de documento e abuso de poderes eram os crimes de que era acusado.

O Tribunal de Coimbra absolveu esta sexta-feira o ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares Jaime Marta Soares de todos os crimes de que era acusado na compra de fotocopiadoras para a autarquia, em 2013.

Numa leitura de acórdão curta, o presidente do coletivo de juízes elencou os vários elementos da acusação que não foram dados como provados pelo Tribunal de Coimbra, entre as quais a inexistência de qualquer intenção de beneficiar terceiros com o negócio e também ausência de intenção de lesar o interesse público.