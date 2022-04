Ex-bombeiro incendiário preso por mais de uma centena de crimes de pedofilia em Alfândega da Fé

Vítimas são crianças com idades entre os 10 e os 15 anos.

Um ex-bombeiro, de 42 anos, foi detido esta quinta-feira, por elementos da Polícia Judiciária de Vila Real, por ser suspeito de mais de uma centena de crimes de abuso sexual de menores.O homem é funcionário da Câmara Municipal de Alfândega da Fé e trabalha há vários anos, como assistente operacional na Escola Básica do concelho transmontano.Ao que oapurou, as vítimas são crianças com idades entre os 10 e os 15 anos.O homem está detido e vai ser presente amanhã, no Tribunal de Mogadouro, a um juiz de instrução criminal, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.