Ex-FC Porto Jesús 'Tecatito' Corona detido por conduzir alcoolizado

Internacional teve de pagar uma multa.

J

esús 'Tecatito' Corona

Garza García,





Olá a todos. Ontem, num jantar na companhia da minha esposa, cometi um erro e tive de enfrentar as consequências. Quero pedir desculpas. Embora não estivesse num lugar inadequado a horas inapropriadas, este tipo de situações não corresponde ao que somos no Monterrey. Queremos o melhor para o clube e para os adeptos. Dediquei este tempo de descanso a recuperar-me da lesão o melhor e mais rápido possível para voltar a trabalhar com os meus colegas e a estar às ordens do treinador. Não resta mais nada além de pedir desculpa. Seguir a recuperação do meu jogo e trabalhar o dobro para estar pronto, da melhor forma e estar à altura que todos desejamos no clube. Um abraço a todos", escreveu. O clube, em comunicado publicado no site da instituição, afirmou que vair sancionar o atleta pela alegada violação dos regulamentos internos e do código de ética da equipa. O clube, em comunicado publicado no site da instituição, afirmou que vair sancionar o atleta pela alegada violação dos regulamentos internos e do código de ética da equipa.

, ex-futebolista do FC Porto e atual jogador do clube Monterrey, foi detido esta quarta-feira, em San Pedro,no México, por conduzir alcoolizado, avança o jornal Olé. O internacional terá permanecido durante algumas horas na esquadra da polícia e acabou por pagar uma multa.O jogador pediu desculpas pelo sucedido numa publicação de um 'story' no Instagram. "O internacional jogou no FC Porto até 2022, altura em que se mudou para o campeonato La Liga, jogando pelo Sevilla.