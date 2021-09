Ex-funcionário judicial diz que "acusação é pura fantasia" durante julgamento do caso E-Toupeira

Um dos principais arguidos é Paulo Gonçalves, braço direito do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira.

Arrancou na manhã desta quarta-feira o julgamento do caso E-toupeira, no Tribunal de Lisboa, depois de vários adiamentos.



Um dos principais arguidos é Paulo Gonçalves, braço direito do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira. Também dois antigos funcionários judiciais estão sentados no banco dos réus.

Esta manhã vão ser inquiridos os arguidos. Vão ser ouvidas sete testemunhas: uma procuradora da República, cujas credenciais foram usadas por um funcionário judicial para entrar no sistema informático e aceder aos processos judiciais que diziam respeito ao Benfica.

Ao contrário dos outros dois arguidos, Júlio Loureiro fala em tribunal. O funcionário judicial diz que conhece José Augusto desde os anos 90. Começou a relacionar-se com Paulo Gonçalves num jogo da Madeira, onde era observador de árbitros. Assume também ser adepto do Benfica. Quando conheceu Paulo Gonçalves, este trabalhava no Gabinete jurídico dos encarnados. "De vez em quando falávamos, trocávamos mensagens, sempre sobre futebol", disse o arguido. "Começou depois a frequentar o restaurante da minha esposa e até lhe oferecia umas coisas", contou, dando o exemplo de "caixas de vinho". "Considerava-o um amigo", acrescentou. "Cheguei a ver jogos, estava lá o Zé (José Augusto), estava o Paulo. Quando estava o Zé e o Paulo, cada um estava na sua vida", afirmou.



"Para não ser mal educado…. A acusação é pura fantasia", disse o funcionário judicial.



