Ex-futebolista do Flamengo que matou 'ex' e deu corpo de comer a cães gera polémica com foto de pit bull

Bruno Fernandes de Souza foi condenado a 22 anos de cadeia.

Bruno Fernandes de Souza, ex-guarda redes do Flamengo condenado pelo homicídio da amante, em 2013, está a gerar polémica nas redes sociais após se mostrar em casa acompanhado por um pit bull. Na altura, o futebolista foi acusado pela polícia de ter assassinado a modelo Eliza Samudio por esta estar grávida dele, e de ter dado o corpo a comer a cães.Pelo crime, ocorrido em 2010, o atleta apanhou 22 anos de prisão mas, em 2019, beneficiou de um regime de prisão 'semi-aberta', em que teria que voltar para a cadeia todas as noites. No entanto, a falta de condições na prisão brasileira de Varginha levou a que Bruno Fernandes de Souza passasse a cumprir pena em prisão domiciliária.Segundo a investigação da polícia brasileira, Eliza Samudio não quis abortar do filho concebido com o atleta e por isso foi assassinada. O primo de Bruno terá admitido que o corpo da modelo foi cortado em várias partes, sendo que algumas foram enterradas e cobertas com cimento e outras dadas de comer aos cães. O futebolista sempre negou esta última parte do plano para matar a amante, mas as suspeitas permanecem, até hoje. O corpo da jovem nunca foi encontrado.Foi por isso com espanto que quem segue Bruno no Instagram viu o futebolista a posar com um cão numa fotografia, com a legenda "Um amigo leal". "Que tipo de carne é que esse cão come mesmo?" e "Foi esse cão que comeu os restos mortais da Eliza?", são alguns dos comentários que se leem na publicação no Instagram, onde o brasileiro tem mais de 90 mil seguidores.