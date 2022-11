Ex-governante Miguel Alves promovido a comentador da RTP enquanto liderava Caminha

Ex-secretário de Estado, foi, enquanto presidente da Câmara de Caminha, promovido como comentador na televisão pública.

Miguel Alves, ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, foi promovido como comentador na RTP quando presidiu à Câmara de Caminha. A ida do então autarca à televisão pública foi organizada, em julho de 2014, por uma empresa de Manuela Couto, mulher do ex-presidente da Câmara de Santo Tirso e ex-dirigente do PS. A ação de promoção de Miguel Alves e do concelho de Caminha foi o primeiro trabalho de assessoria de imprensa realizado pela empresária à autarquia.