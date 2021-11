Ex-jogador de futebol Bernardo Tengarrinha morre aos 32 anos

Antigo médio foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin. Suspendeu a carreira em 2017 quando jogava no Boavista.

Bernardo Tengarrinha, ex-jogador de futebol, morreu este sábado, aos 32 anos, vítima de um linfoma de Hodgkin, uma doença muito semelhante à leucemia. A informação foi divulgada pelo Chaves, um dos clubes por onde passou.O antigo médio suspendeu a carreira em 2017, quando jogava no Boavista, precisamente por causa da doença.Desde então tinha-se tornado embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a saúde mental.Tengarrinha foi formado no FC Porto e passou depois pelo Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, V. Setúbal, CSKA Sofia, Freamunde, Chaves e Boavista. Foi internacional nos escalões jovens.

O jogador alinhou ainda nos búlgaros do CSKA Sofia, em 2012/13, na única experiência no estrangeiro.

O último encontro enquanto profissional foi em 18 de dezembro de 2016, no empate do Boavista frente ao Tondela para o principal escalão do futebol português.

Nas temporadas 2018/19 e 2019/20, foi treinador adjunto na equipa sub-23 do Vitória de Setúbal.