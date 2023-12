Ex-jogador de futebol de 36 anos morre em acidente de automóvel

onhecido como o ‘Coça’,

Torreense, União de Leiria, Caldas e Marinhense.Nas redes sociais, multiplicam-se as notas de pesar pela morte de Fábio.

"Perdemos um dos nossos. O Fábio fez parte da família Caldas SC na época de 2014/15. O Militão e o Simões descrevem-no, em nome do balneário, como "uma jóia de pessoa, com grande humildade e um colega muito alegre e de bem com a vida", escreveu o clube.