Ex jogador do PSV condenado a pena de prisão por matar criança de quatro anos em acidente de carro

Rai Vloet estava alcoolizado e em excesso de velocidade quando embateu noutro veículo, em 2021.

O antigo jogador de futebol do PSV Raifoi condenado, esta segunda-feira, a dois anos e meio de prisão por estar envolvido num acidente de viação que provocou a morte a uma criança de quatro anos, nos Países Baixos, avança a NL Times.O caso remonta a 14 de novembro de 2021. Rai, de 27 anos, estava alcoolizado e conduzia a uma velocidade de cerca de 200 km/h quando o acidente se deu. O futebolista regressava de uma festa em Amesterdão quando, sem travar, embateu no carro onde seguia Gio Roos, que acabou por morrer. O acidente aconteceu cerca das 00h00.Raiestava com mais amigos no carro e inicialmente um deles assumiu ser o condutor do veículo perante as autoridades. No entanto, o jogador de futebol, que agora joga na Rússia, acabou por confessar ser ele quem conduzia o carro, quando descobriu que uma criança tinha morrido no acidente.Rai, que assumiu em audiência estar sob o efeito de álcool no momento do acidente, ficou ainda proibido de conduzir durante um período de quatro anos.

A pena de prisão imposta pelo tribunal de Haarlem foi inferior à que o Ministério Público exigiu. Há duas semanas, o procurador pediu uma pena de três anos e meio anos de prisão.