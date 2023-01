Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro detido após ataques em Brasília

Anderson Torres foi detido após desembarcar de Miami, nos EUA.

O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso este sábado no aeroporto de Brasília ao chegar dos EUA, para onde tinha viajado na véspera da invasão ao Congresso e outros órgãos de poder, no dia 8. Torres teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de envolvimento na tentativa de golpe para destituir Lula da Silva, e tinha até este domingo para se apresentar ou o Brasil pediria a sua extradição.

O antigo ministro, que deixou o cargo dia 31 de Dezembro e em 2 de Janeiro foi nomeado secretário de Segurança Pública de Brasília, é suspeito de ter esvaziado propositadamente o forte esquema de segurança montado na capital brasileira para enfrentar a marcha de extremistas aliados de Bolsonaro marcada para o passado dia 8, permitindo a invasão e depredação do Congresso, do palácio presidencial e do Supremo Tribunal Federal sem qualquer resistência. Torres tinha viajado para Orlando, nos EUA, onde também está Jair Bolsonaro, dois dias antes das invasões, supostamente para não ser acusado de envolvimento nos actos, mas não deu certo.

Para piorar a sua situação, na casa de Anderson Torres foi encontrada uma minuta de decreto de excepção, pela qual Bolsonaro interviria no Tribunal Superior Eleitoral, poderia reverter a derrota sofrida nas urnas nas presidenciais, limitaria os poderes do Congresso e da Justiça e assumiria sozinho o controle do país, numa ditadura disfarçada, que não foi avante por falta de apoio das Forças Armadas.



Foi também Torres quem, ainda ministro da Justiça, ordenou Operações Stop em todos os estados do nordeste do Brasil em 30 de Outubro, dia da segunda volta das presidenciais, tentando evitar que eleitores de Lula, que domina a região, chegassem às suas secções de voto.