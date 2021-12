Ex-ministro Mário Lino paga mil euros para arquivar processo

Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, entregou mil euros ao Banco Alimentar Contra a Fome para obter a suspensão provisória de um processo por posse ilegal de arma. O processo diz respeito a uma pistola semiautomática que foi apreendida, com os respetivos carregador e munições, na casa de Lino, em setembro de 2012, no âmbito de buscas realizadas no inquérito às Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias. O ex-ministro já entregou o dinheiro à instituição e o Ministério Público (MP) terá arquivado o respetivo processo.