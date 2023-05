Ex-namorada detida e desentendimento por droga: tudo o que se sabe sobre a morte do pianista encontrado em poço

Pedro Queiroz foi brutalmente assassinado. O corpo foi abandonado envolto numa manta e de pés e mãos amarrados.

Uma mulher e três homens foram detidos esta quinta-feira por suspeitas de envolvimento na morte do pianista Pedro Queiroz que foi encontrado num poço na Moita.



O CM sabe que a mulher detida é a ex-namorada do pianista.





Segundo o comunicado da PJ, foi realizada uma operação policial que permitiu deter três homens de 27, 46 e 47 anos e uma mulher de 45. Em causa estão fortes indícios da prática dos "crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física graves, tráfico de estupefacientes, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e profanação de cadáver".O pianista terá tido um desentendimento com um dos detidos, seu fornecedor de droga. Este terá agredido Pedro Queiroz com a ajuda de outro dos detidos "de forma violenta" deixando-o inanimado. De seguida, o pianista foi amarrado, amordaçado e fechado no interior da casa de banho onde acabou por morrer dias depois.A PJ avança ainda que os três detidos decidiram em conjunto desfazer-se do corpo acabando por abandoná-lo num poço. Os suspeitos sabiam que a vítima tinha posses financeiras, devido à herança que tinha recebido dos pais, e estabeleceram entre eles uma forma de se apoderarem do dinheiro.Dois dos detidos já têm antecedentes policiais por crimes de tráfico de droga e roubo.

