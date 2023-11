Detido ex-namorado suspeito no desaparecimento de grávida da Murtosa

Fernando Valente é o principal suspeito de ter matado Mónica Silva, a grávida de 33 anos, da Murtosa, que desapareceu há cerca de mês e meio e se suspeita estar morta. A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro avançou esta quarta-feira para o terreno, na posse de mandados de busca, e vasculhou várias casas do homem que manteve uma relação amorosa com Mónica. É suspeito de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e pelo crime de aborto agravado, mas à hora de fecho desta edição o corpo da mulher ainda não tinha sido recuperado. Continuavam várias equipas no terreno e procuravam-se as provas do crime.Saiba mais no Correio da Manhã.