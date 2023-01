Ex-professor deixa mãe seminua em cama urinária

A idosa, de 93 anos, foi encontrada pelas equipas de socorro seminua, com hematomas, num estado de sujidade indescritível e imobilizada numa cama urinada e com fezes. A casa estava muito degradada e sem limpeza: tinha ratos, estava cheia de dejetos espalhados e o cheiro era nauseabundo. Foi neste cenário que o filho abandonou a mãe, de 93 anos, crime pelo qual foi condenado a três anos de pena suspensa.Saiba mais no site do Correio da Manhã