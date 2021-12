Baleado e detido ex-segurança que feriu a tiro três colegas e um polícia

Homem tinha-se barricado numa casa depois de disparar e ferir três ex-colegas num escritório da empresa esta terça-feira em Tarragona.

O autor do crime decidiu atacar os colegas após vários e-mails em que fez ameaças caso as reclamações financeiras não fossem atendidas.

Foi detido a tiro o ex-trabalhador da empresa de segurança que se barricou numa casa depois de disparar e ferir três ex-colegas num escritório da empresa esta terça-feira em Tarragona, Espanha.Um dos homens ficou em estado crítico e os outros dois, um homem e uma mulher, ficaram com ferimentos graves, e foram transportados para o hospital, avança o jornal El Mundo.As autoridades sugerem que o suspeito possa ter transtornos mentais.Depois do incidente, o homem fugiu num Citroen Saxo cinzento armado com uma pistola com a qual terá disparado contra um agente que ficou ferido.A polícia espanhola isolou a área em torno da casa onde o homem se encontrava barricado e finalmente decidiram intervir para neutralizá-lo.