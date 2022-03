Ex-treinador acusado de pornografia de menores conhece decisão do Tribunal esta sexta-feira em Beja

Sete dos 12 248 crimes de pornografia de menores imputados ao arguido são agravados.

O ex-treinador de futebol de camadas jovens acusado de 12 248 crimes de pornografia de menores e seis de abuso sexual de crianças conhece esta sexta-feira a decisão do Tribunal Judicial de Beja.

A leitura do acórdão do coletivo de juízes, marcada para as 16h30, vai decorrer quase 10 meses depois da detenção e 18 dias após o início do julgamento à porta fechada de João Silva, de 51 anos, natural de Lisboa.





Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela Lusa, sete dos 12 248 crimes de pornografia de menores imputados ao arguido são agravados.

O arguido dedicava-se, "desde, pelo menos, os 18 anos", a deter, compilar e divulgar fotografias e vídeos de teor pornográfico envolvendo menores, a maioria com idades inferiores a 16 e a 14 anos, refere a acusação.



Os vídeos e fotografias "exibem menores nus, alvos de condutas de natureza sexual, sobre si infligidas por adultos ou por outros menores", e "para satisfação" dos intervenientes, do arguido e de outros com quem este os partilhou através da Internet.

Em 2019 e 2020, o arguido usou, por várias vezes, a plataforma Messenger e a aplicação de comunicação Whatsapp para partilhar ficheiros com fotografias e vídeos de teor pornográfico envolvendo menores.

Ao longo de 2020, fazendo-se passar por um menor, de nome "João Coelho", manteve várias conversas com menores através da rede social Instagram.

João Silva, que era treinador de futebol das camadas jovens do Sporting Clube Ferreirense, em Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no dia 11 de maio de 2021 e, no dia seguinte, ficou em prisão preventiva, no estabelecimento prisional da cidade.



