Exames à urina e sangue dos ciclistas da W52-FC Porto deram todos negativo

Os exames ao sangue e urina dos ciclistas da W52-FC Porto deram todos negativo, segundo

apurou. O passaporte biológico de todos os elementos da formação que venceu a última Volta a Portugal está também em ordem.

No passado dia 24 de abril, a Polícia Judiciária levou a cabo uma rusga ao obrigo da chamada 'Operação Limpa' que culminou com a detenção do diretor-desportivo Nuno Ribeiro e do adjunto José Rodrigues.