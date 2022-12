Excesso estão de regresso aos palcos mais de 20 anos depois

Boys band portuguesa foi um dos grandes fenómenos nacionais entre 1997 e 2002.

A boys band portuguesa Excesso, um dos grandes fenómenos nacionais entre 1997 e 2002, está de regresso aos palcos e anunciou um espetáculo para o dia 19 de maio de 2023, no Altice Arena, em Lisboa.



Em comunicado a banda avança que "mais de duas décadas desde a sua formação, Carlos, Duck, Gonzo, João Portugal e Melão voltam a mexer com as emoções de uma geração" e que "o reencontro está marcado" para o próximo ano "com o espetáculo "Até Ao Fim" ".

Os Excesso contam com temas de sucesso como: "Eu Sou Aquele", "Não Sei Viver Sem Ti" e "És Loucura".

O novo espetáculo vai contar com a participação dos cinco elementos da banda que contam fazer "com que todos os que estejam presentes revivam os melhores momentos vividos ao som das músicas que marcaram as suas vidas".