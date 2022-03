Exclusão de Alexandra Leitão do novo Governo desagrada Marcelo

O Presidente da República não terá gostado que António Costa deixasse Alexandra Leitão, ainda ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, fora do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa considerará que Alexandra Leitão, que foi sua aluna e assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, fez um bom trabalho como governante e merecia integrar o novo Executivo. No meio governamental, Alexandra Leitão é vista como a protegida de Marcelo.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã