Exército manda mãe de militar que morreu no mar da Póvoa de Varzim ver a notícia na televisão

"Parece que não querem ter nada a ver com isto", refere Cláudia em entrevista ao CM.

Ani Dabó tinha 22 anos. Militar do Exército em regime de contrato estava no quartel da Póvoa de Varzim para tirar a carta de condução de pesados. Soube na quinta-feira que tinha reprovado, mas porque os oficiais tinham saído mais cedo - era dia de estreia de Portugal no Mundial do Qatar - não teve a esperada licença que lhe permitiria o regresso à Amadora. "Ficou mais uma noite e depois não sei o que aconteceu", garante a mãe, em lágrimas, que numa entrevista exclusiva aodiz que o Exército os abandonou. "Recusaram-se a pagar o transporte, recusaram-se a pagar o funeral. Dizem que ela estava fora das horas de trabalho", lamenta, enquanto descreve a forma como lhe deram a notícia. "Ligaram-me por volta das nove da manhã [de sexta-feira, dia 25] e disseram-me que tinha acontecido uma tragédia. Eu entrei em pânico e então responderam-me para eu ir ver na televisão. Fui a correr e foi naque percebi que uma jovem estava desaparecida. Vi logo que era a minha filha."Saiba mais no site do Correio da Manhã