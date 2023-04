Habitação ficou totalmente destruída.

Explosão de casa em Fafe faz três feridos. Homem fica com queimaduras em 80% do corpo

Três pessoas ficaram feridas na sequência da explosão de uma casa, na madrugada deste sábado, em Antime. Segundo avançou aoo comandante da Proteção Civil de Fafe Gilberto Gonçalves, as vítimas são um casal, com cerca de 60 anos, e um filho de 30.O filho ficou com queimaduras em 80% do corpo e foi conduzido para o Hospital de S. João, no Porto.Uma mulher, também com ferimentos graves, teve que ser retirada dos escombros pelos bombeiros. O companheiro, por sua vez, apenas apresentou ferimentos leves. Ambos acabaram por ser transportados para o Hospital de Guimarães.A habitação ficou totalmente destruída. As vítimas vão ser realojadas por familiares.A explosão aconteceu às 03h39. De acordo com o comando nacional da GNR, a ocorrência resultou da explosão de uma bilha de gás.A Polícia Judiciária de Braga já está investigar.