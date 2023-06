Homem de 66 anos morre em explosão de gás em Setúbal. Há dois feridos graves

Acidente provocou ferimentos na filha da vítima e na neta, de 11 anos.

Um homem de 66 anos morreu, na manhã deste sábado, na sequência de uma explosão de gás num esquentador, na rua da Baía do Sado, em Setúbal.Há ainda a registar outras duas vítimas com ferimentos graves: uma mulher, de 23 anos, e uma menina, de 11. A mulher, que estava no jardim no momento da explosão, é filha da vítima mortal e tia da menor.A jovem, de 23 anos, sofreu queimaduras na face e foi helitransportada para a Unidade de Queimados de Coimbra. A criança, por sua vez, foi levada para o Hospital de Santa Maria.No local estão mais de duas dezenas de operacionais. O alerta foi dado às 7h48. O caso está entregue à GNR, mas é expectável que a Polícia Judiciária seja acionada.