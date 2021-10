Explosão em mesquita no Afeganistão faz pelo menos sete mortos e 13 feridos

É a segunda ofensiva contra os xiitas nos últimos dias.

Pelo menos sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas numa explosão junto a uma mesquita xiita da cidade de Kandahar,no sul do Afeganistão durante as orações desta sexta-feira, de acordo com a Reuters, que cita fontes oficiais.Este é o segundo ataque contra os xiitas nos últimos dias, depois de um outro no norte do país em que também morreram várias pessoas.O ministro do interior do governo talibã, Qari Saeed Khosti, anunciou que as autoridades estão a recolher mais detalhes sobre o incidente.O ataque ainda não foi reivindicado.Em atualização