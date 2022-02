Explosão em prédio faz dois feridos e deixa 20 pessoas desalojadas na Batalha

Uma das vítimas tem ferimentos graves.

Uma explosão num apartamento em São Mamede, na Batalha, provocou um ferido grave e um ferido ligeiro e deixou 20 pessoas desalojadas, segundo fonte da GNR.Uma fuga de gás estará na origem do incidente, cujo alerta foi perto das 20h10.Os habitantes do prédio estão a ser realojados pela Proteção Civil da Batalha, no distrito de Leiria.De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão no local nove operacionais, com três viaturas.