Explosão mata mulher e destrói casa em Barcelos. Veja as imagens

Mulher morre após explosão de uma casa em Barcelos

Uma mulher de 62 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma explosão numa casa, em São Salvador do Campo, Barcelos.Segundo apurou o, a explosão terá sido provocada por uma fuga de gás. A casa tinha um anexo continuo com uma cozinha, era aí que a mulher se encontrava quando se deu a explosão.Um homem de 52 anos ficou ferido e teve de ser transportado para o Hospital de Braga. Na sequência do incidente a casa ficou totalmente destruída e está inabitável.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, de Barcelinhos e Viatodos assim como a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos.A acompanhar as operações esteve também o Comandante Municipal de Proteção Civil e uma equipa de psicólogos do INEM.