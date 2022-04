Explosão numa pedreira em Castro Daire provoca um ferido grave

Homem de 43 anos trabalhava com materiais explosivos quando sofreu o acidente e teve de ser transportado de helicóptero.

Um homem de 43 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos graves na sequência de uma explosão numa pedreira em Lamas, Castro Daire, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Os ferimentos aconteceram na sequência de explosões com pólvora, para a extração de pedra numa pedreira em Lamas, em Moledo, Castro Daire", especificou a mesma fonte.





Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros de Farejinhas, António Figueiredo, que comandou as operações no local, "o homem, funcionário da pedreira, de 43 anos, não apresenta perigo de vida e está estabilizado".