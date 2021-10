Explosão perto de mesquita faz vários mortos em Cabul

Porta-voz dos talibãs afirmou que a explosão terá provocado a morte a vários civis.

Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas este domingo à entrada de uma mesquita em Cabul, no Afeganistão.A informação é avançada pela Aljazeera. Um porta-voz do Ministério do Interior, Qari Sayed Khosti, confirmou à AFP que havia o registo de duas vítimas mortais e três feridos.Em declarações ao canal de televisão, um porta-voz dos talibãs afirmou que a explosão terá provocado a morte a vários civis.A explosão ocorreu perto da entrada da mesquita Eid Gah em Cabul, onde decorria a cerimónia fúnebre da mãe do porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid.