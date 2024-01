Explosões perto do consulado dos EUA no Curdistão iraquiano matam quatro pessoas

Ataque foi reivindicado pelo Corpo de Guardas da Revolução Iraniana.

Foram registadas, esta segunda-feira, explosões em oito locais perto do consulado dos Estados Unidos da América em Erbil, no Curdistão iraquiano, segundo uma fonte de segurança iraquiana, avança a ABC News. Quatro pessoas morreram.O Irão lançou ataques contra alvos ligados ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico e "espiões do regime sionista (Israel)" na Síria e no Iraque, onde atingiu uma área perto do consulado dos Estados Unidos.O ataque foi reivindicado pelo Corpo de Guardas da Revolução Iraniana, que afirmou ter usado mísseis balísticos e querer destruir a sede do Mossad (sede da agência nacional de inteligência de Israel). Os alvos eram "quartéis-generais de espiões" e "reuniões de terroristas anti-iranianos em partes da região".A violência do bombardeamento levou à interrupção do tráfego aéreo em Erbil. Perto do aeroporto foram abatidos três drones."Nenhuma instalação americana foi afetada. Não estamos a registar danos nas infraestruturas ou feridos neste momento", afirmou um funcionário dos EUA à ABC News.O bombardeamento foi uma resposta ao duplo ataque perpetrado no início de janeiro no Irão e reivindicado pelo Estado Islâmico.Conforme os meios de comunicação locais, esta terça-feira o governo iraquiano vai realizar uma reunião de segurança sobre a "violação iraniana do território iraquiano e o incumprimento do acordo de segurança entre os dois países".