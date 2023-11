Fã de Taylor Swift morre de insolação antes de concerto. Sensação térmica era de 59,3 graus

Jovem tinha 23 anos. Mil outras pessoas desmaiaram devido ao calor extremo.

Uma estudante com 23 anos morreu de insolação na sexta-feira, antes do primeiro concerto no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, da cantora norte-americana Taylor Swift, que este sábado lamentou esta morte.

De acordo com declarações de uma amiga da jovem ao jornal O Globo, Ana Clara Machado estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis. Morreu depois de se sentir mal devido ao calor.

Na sua conta no Instagram, Taylor Swift confirmou a morte, disse estar chocada com o ocorrido e enviou condolências à família e aos amigos da sua seguidora.



A estação meteorológica do sistema Alerta Rio, registou em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação. No local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus durante a manhã de sexta-feira.



Alguns fãs de Taylor Swift criticaram a empresa responsável pela organização do concerto por proibir a entrada de garrafas de água no estádio e pela pouca oferta de bebidas frescas no recinto. Segundo a imprensa brasileira, mil pessoas terão desmaiado devido às altas temperaturas.