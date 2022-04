Facada em Santa Maria da Feira devido a separação de bens

Mulher, de 43 anos, golpeou companheiro, de 58, após discussão e acabou detida pela Polícia Judiciária do Porto.

Uma discussão em torno da eventual separação de bens acabou com uma mulher, de 43 anos, a esfaquear o companheiro, de 58, no final da semana passada, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. A Polícia Judiciária do Porto deteve a agressora por tentativa de homicídio.