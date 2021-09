Falha de energia paralisa Metro do Porto entre a Casa da Música e Trindade

Origem do problema energético ainda está por determinar.

Uma falha energética está a causar constragimentos à circulação no metro do Porto durante a manhã desta terça-feira.Segundo apurou o, a circulação no transporte está parada entre a Casa da Música e a estação da Trindade desde as 8h30.Também a entre a Trindade e a estação de Porto Campanhã estão a haver condicionamentos na circulação. Está apenas um linha a funcionar.A origem do problema energético ainda está por determinar. A circulação já foi normalizada