Falha técnica provoca atrasos “muito elevados” em voos do Reino Unido

Espaço aéreo britânico não está fechado, mas há fortes restrições. Já há atrasos de muitas horas em voos em direção ao Reino Unido, incluindo com partida de Faro.

Uma "falha técnica" está a afetar a rede de controlo de tráfego aéreo no Reino Unido, o que está a provocar atrasos significativos nos voos, incluindo a partir de Faro.O Serviço Nacional de Controlo de Tráfego Aéreo do Reino Unido (NATS na sigla inglesa) informou esta segunda-feira que foi obrigado a restringir os voos no espaço aéreo britânico. "Estamos neste momento a sofrer um problema técnico e aplicámos restrições ao tráfego aéreo para manter a segurança. Os engenheiros estão a trabalhar para encontrar e resolver o problema", informou um porta-voz do organismo, citado pela Reuters.O NATS não adiantou uma estimativa de quanto tempo que vão durar estas restrições, nem avançou a causa do problema técnico.A autoridade europeia de tráfego aéreo, Eurocontrol, já veio alertar sobre atrasos "muito elevados" por causa desta falha.Ao início da tarde, vários aviões aguardavam há mais de uma hora para conseguirem aterrar. O espaço aéreo britânico não está fechado, mas há fortes restrições.Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal admitiu à CNN que as restrições no espaço aéreo do Reino Unido podem ter "algum impacto" nos voos com destino e origem no Reino Unido em todos os aeroportos nacionais, podendo haver atrasos ou cancelamentos. A ANA aconselha os passageiros com partida ou chegada nos aeroportos portugueses a contactarem as companhias aéreas para saberem mais informações sobre o estado dos voos previstos para esta segunda-feira.