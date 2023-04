Falhas de Schmidt lançam pânico na Luz após três derrotas consecutivas

Seis pontos perdidos para o FC Porto e Champions cada vez mais longe preocupam.

As últimas decisões de Roger Schmidt estão a gerar dúvidas e desconfianças no Benfica, que perdeu três jogos consecutivos e viu reduzir a vantagem para o FC Porto na Liga de 10 para 4 pontos.As derrotas com o FC Porto (1-2), Inter (0-2) e D. Chaves (0-1) fizeram soar o alarme na Luz. Mas são as decisões, ou as indecisões, reveladas pelo treinador alemão que estão a gerar pânico.Saiba mais no Correio da Manhã