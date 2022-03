Falso médico julgado por burlar com curso

O falso médico do Porto, recentemente condenado à prisão por burlar uma doente com cancro em 329 mil euros, irá voltar a enfrentar a Justiça. Marco Fonseca, de 36 anos, começa a ser julgado na próxima semana no Tribunal de Castelo Branco por enganar um casal. As vítimas pagaram 46 mil euros por um curso de Homeopatia que seria frequentado pelo filho, mas que nunca existiu. Está acusado de um crime de burla qualificada.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã