Falta de médicos encerra o serviço de Urgências no Algarve

O Algarve corre o risco de ficar sem Urgências Pediátricas nos hospitais durante noite, já no próximo mês, devido à falta de médicos. O conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) reconhece essa carência de pediatras, mas garante que está a tentar colmatar o problema.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.