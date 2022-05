Falta de recursos humanos apontado pela OMS como grande desafio da Saúde em Portugal

"Pandemia mostrou-nos os limites e até que ponto foram testados no País", disse a organização.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou esta sexta-feira a escassez de recursos humanos no sistema de saúde português, levados ao limite durante a pandemia da covid-19.

"Um dos grandes desafios que identificámos tem a ver com os recursos humanos. A pandemia mostrou-nos os limites e até que ponto foram testados no país. Isto passa-se em todos os níveis do sistema, em todos os setores, nem se limita ao setor da saúde", afirmou aos jornalistas Stella Chungong, diretora do departamento de Preparação Sanitária daquela agência das Nações Unidas, na sede do Infarmed, em Lisboa.





A responsável da OMS liderou uma equipa que esteve durante a semana a avaliar a preparação do sistema de saúde português para enfrentar situações de emergência como a covid-19 e defendeu que é preciso incentivos para manter os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde.